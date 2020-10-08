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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Возможное президентство, Зеленский, Ахметов, Коломойский, Пинчук. Интервью Бацман с Разумковым. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Интервью записали сегодня, в день рождения Разумкова, оно продолжалась более часа. Во время интервью Разумков говорил об отце, работе в Верховной Раде и зарплате депутатов, о потенциальных кандидатах в президенты и своих президентских амбициях, об отношениях с главой государства Владимиром Зеленским и его офисом, об уголовных производствах в отношении пятого президента Петра Порошенко, о бизнесменах Игоре Коломойском, Ринате Ахметове и Викторе Пинчуке, о своем сотрудничестве с бизнесменом и политиком Сергеем Тигипко, о компромате, а также о жене и детях.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Разумков родился 8 октября 1983 года в Бердичеве Житомирской области в семье актрисы театра и кино Натальи Кудри и политика, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Разумкова. До 14 лет жил в Бердичеве с бабушкой, затем переехал к родителям в Киев. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность – экономист-международник, переводчик с английского языка) и Национальный университет государственной налоговой службы (специальность – юрист).

В 2007-м работал в Министерстве регионального развития и строительства Украины, затем в течение нескольких лет – в бизнесе, в том числе в компании ТАС Сергея Тигипко. Разумков был личным помощником Тигипко в 2010–2012 годах, когда тот занимал должность вице-премьер-министра. Кроме Тигипко, он консультировал других политиков. В 2015 году с партнерами основал компанию Ukrainian Politconsulting Group, которая занималась политическим консалтингом.

Во время избирательной кампании 2019 года как политтехнолог сотрудничал с нынешним президентом Зеленским, был спикером его штаба. На досрочных парламентских выборах 2019 года возглавил список партии "Слуга народа", был избран председателем Верховной Рады.

Разумков в 20062010 годах был членом Партии регионов, а с мая по ноябрь 2019-го возглавлял партию "Слуга народа".

Теги: Алеся Бацман, Дмитрий Разумков
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