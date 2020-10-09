Спикер Зеленского Мендель заселфилась на фоне президента Украины и премьера Великобритании

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Instagram опубликовала селфи. Она позировала в маске на фоне Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
На снимке, опубликованном Мендель, украинский президент и британский премьер запечатлены перед подписанием соглашения между сторонами.
"Документом вводятся отношения стратегического партнерства и закрепляются основные направления сотрудничества Украины и Великобритании. Учитывая отсутствие между Украиной и Великобританией базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, закрепление общеполитических принципов двустороннего сотрудничества и партнерства в новом соглашении имеет важное стратегическое и практическое значение", – написала она.
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Перед підписанням історичної угоди України та Великої Британії! Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва України та Великої Британії. Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення.
8 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Лондоне соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после Brexit, отмечает "Европейская правда".