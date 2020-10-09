Спикер Зеленского Мендель заселфилась на фоне президента Украины и премьера Великобритании

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель позировала для селфи перед подписанием договора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Мендель: Соглашение имеет важное стратегическое и практическое значение Фото: iuliia_mendel / Instagram

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Instagram опубликовала селфи. Она позировала в маске на фоне Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

На снимке, опубликованном Мендель, украинский президент и британский премьер запечатлены перед подписанием соглашения между сторонами.

"Документом вводятся отношения стратегического партнерства и закрепляются основные направления сотрудничества Украины и Великобритании. Учитывая отсутствие между Украиной и Великобританией базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, закрепление общеполитических принципов двустороннего сотрудничества и партнерства в новом соглашении имеет важное стратегическое и практическое значение", – написала она.

8 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Лондоне соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после Brexit, отмечает "Европейская правда".