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Мендель считает, что феминитивы в украинском языке плохо влияют на права женщин

По словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, феминитивы в языке увеличивают гендерный разрыв и подчеркивают наличие проблем между полами.

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Мендель: Мы по каким-то причинам принимаем закон, который напрямую абсолютно влияет на права женщин, введя феминитивы в язык
Мендель: Мы по каким-то причинам принимаем закон, который напрямую абсолютно влияет на права женщин, введя феминитивы в язык
Фото: Юлія Мендель / Facebook

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что феминитивы в украинском языке плохо влияют на права женщин. Об этом она заявила в интервью телеведущей Наталье Влащенко, опубликованном 19 июля на ее YouTube-канале.

В частности, Мендель раскритиковала новую редакцию украинского правописания, в которой особое внимание уделено феминитивам.

"Сегодня очень принято говорить о том, что мы должны феминитивы использовать в украинском языке. У нас там есть "членкиня", "послиня", "прем'єрка" и так далее. Интересно, что в 2018 году Всемирный банк выдал исследование, в котором было четко сказано, что феминитивы в языке увеличивают gendery gap (с англ. "гендерный разрыв". – "ГОРДОН") подчеркивают, что есть проблемы между полами и плохо влияют именно на права женщин в обществе. Вот это интересный момент. И в тот момент, когда мир фактически исследует, как уравнять право мужчин и женщин, к сожалению, мы по каким-то причинам принимаем закон, который напрямую абсолютно влияет на права женщин, введя феминитивы в язык”, – заявила она.

22 мая Кабинет Министров Украины утвердил постановление о принятии новой редакции украинского правописания. Среди прочего в новом правописании закрепили тенденцию к образованию феминитивов. Таким образом в язык были введены слова "майстриня", "філологиня" и подобные.

"Если раньше не было потребности в феминитивах, то сейчас на них существует высокий социальный запрос. Поэтому в правописании появился соответствующий пункт. Возможно, он сейчас не очень четко прописан, чтобы обычный пользователь мог образовывать их без ошибок, но такой пункт есть, и таким образом правописание отвечает на языковые запросы общества", – считает языковед и переводчик Алина Акуленко.

Теги: феминизм, правописание, Юлия Мендель
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