"Каждый фейк имеет свое имя". Мендель прокомментировала материал, в котором ее назвали беременной от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на материал "24 канала" о самых громких фейках года. На первом месте рейтинга – беременность Мендель якобы от президента.

11 июля в Instagram пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала материал о фейках, в котором ее упоминают как якобы беременную от главы государства.

"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте "24 канала" вышла статья с именами топ-фейкотворцев года. Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и, главное, уважайте себя", – сказала она в видеообращении.

Мендель разместила ссылку на материал "24 канала", опубликованный на сайте телеканала 10 июля. Первой в семерке самых громких фейков года упомянута беременная якобы от Зеленского Мендель. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.