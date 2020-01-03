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"Не нужно оправдываться". Мендель рассказала, к каким выводам пришла за время своей работы

Среди достижений за семь месяцев своей работы на должности спикера президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его профайл в The New Yorker и обложку Time с ним.

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Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года
Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года
Фото: president.gov.ua

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала 3 января в Facebook пост, посвященный своей деятельности журналиста.

"Сегодня семь месяцев, как я на нынешней должности, а в этом месяце исполняется три года, как попала в коммуникации. Делюсь тремя правилами для коммуникацийщиков, которые выработала за это время", – написала она.

Мендель определила три правила: "месседж без контекста не имеет значения", "не надо оправдываться" и "коммуникация никогда не будет действовать без сути".

В частности, она считает, что "оправдание ставит сразу в проигрышную позицию, ведь спикер как будто уже признает вину за собой".

"Информационные атаки в большинстве абсурдные и нелогичные. Поэтому стоит объяснять, почему они нелогичные, открывая реальность, а не оправдываться. Оправданиями не победить", – отметила спикер Зеленского.

В числе достижений за время своей работы она назвала "первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом".

"Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020-м... Есть важные задачи. А именно – изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями. Ведь мы такие и есть", – написала Мендель.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10213089096420328&id=1781187626

Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года. Всего в конкурсе на должность спикера приняло участие около 4 тыс. человек.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, журналисты, президент, Юлия Мендель, спикер
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