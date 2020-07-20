  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности

По словам пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, в настоящее время она стремится получится базис, который позволит ей в будущем оставаться финансово независимой.

33-летняя пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что уже думала о том, чем будет заниматься после ухода с занимаемой должности. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Наташи Влащенко "Vласть vs Vлащенко".

По словам Мендель, она не исключает, что после увольнения с должности пресс-секретаря президента Украины найдет себе применение в сфере бизнеса, открыв собственное дело.

"Я не пришла к какому-то конкретному выводу, поскольку очень большая динамика развития событий. Мне не важно, буду ли я [работать] в сфере политики или в общественных организациях. Возможно, я открою что-то свое. По сути, я пытаюсь стать сильной за счет того, чтобы приобрести опыт и понять, как функционирует государство, как жить здесь бизнесу", – рассказала она.

Мендель подчеркнула, что на занимаемом посту стремится получить базис, который позволит ей быть финансово независимой.

"Мне хочется заниматься тем, во что я верю", – резюмировала она.

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Видео: Vласть vs Vлащенко / YouTube

Мендель была назначена на должность пресс-секретаря украинского президента в июне 2019 года. До назначения она ранее работала на телеканалах ICTV, "Еспресо" и "Интер". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет она сотрудничает с The New York Times.

Комментируя личную жизнь, пресс-секретарь президента заявила, что не готова назвать имя своего избранника, подчеркнув, что он принадлежит к околополитическим кругам.