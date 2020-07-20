  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде

По словам 33-летний Юлии Мендель, она познакомилась со своим молодым человеком после того, как была назначена на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

Мендель о своем молодом человеке: Я не думаю, что кто-то знает, кто это Фото: iuliia_mendel / Instagram

33-летняя пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отправилась бы на необитаемый остров с единственным человеком – своим бойфрендом. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Наташи Влащенко Vласть vs Vлащенко.

"Это был бы единственный человек, с которым я бы могла провести год [на необитаемом острове] и мне было бы действительно круто", – заявила она.

При этом Мендель не стала называть имя своего возлюбленного, отметив, что он не является сотрудником Офиса президента, но входит в околополитические круги.

"Ну такое", – заметила Мендель, отвечая на вопрос ведущей, является ли ее молодой человек политиком.

Пресс-секретарь президента призналась, что не думала о том, стоит ли афишировать имя своего избранника после того, как она покинет должность.

"Я не думаю, что кто-то знает, кто это", – заявила она, подчеркнув, что познакомилась с ним уже после назначения на должность пресс-секретаря президента Украины.

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Видео: Vласть vs Vлащенко / YouTube

Мендель была назначена на должность пресс-секретаря украинского президента в июне 2019 года. До назначения она ранее работала на телеканалах ICTV, "Еспресо" и "Интер". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет она сотрудничает с The New York Times.