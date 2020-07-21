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ПОЛИТИКА

Мендель о скандале с "корабельной сосной": Не считаю унижением женщин

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает глупостью разговор нардепов от "Слуг народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко о "корабельной сосне". По ее словам, она никогда не слышала ранее от них ничего подобного.

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Мендель: Я думаю, многие люди задумались, а что же такое "корабельная сосна"
Мендель: Я думаю, многие люди задумались, а что же такое "корабельная сосна"
Фото: Юлія Мендель / Facebook

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью Наталье Влащенко прокомментировала скандал вокруг заявлений нардепов от "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко о "корабельной сосне". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале программы "Vласть vs Vлащенко".

"Во-первых, давайте не будем экстраполировать это только на отношение между полами, потому что первым делом это глупость – говорить личные вещи, когда у тебя стоит 20 микрофонов рядом. Это какая-то непонятка вышла. Во-вторых, я никогда не слышала ничего подобного в реальной жизни ни от Давида, ни от Александра, абсолютно, поэтому я удивлена, что были такие разговоры. В-третьих, я думаю, многие люди задумались, а что же такое "корабельная сосна", – заявила Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что такие высказывания не считает оскорблением женщин.

"Мне лично было не совсем приятно, но не могу сказать, что для меня это было каким-то унижением или что это сказалось обидой на всем женском роде. Думаю, если Саша такое говорил о своей коллеге, он должен обсуждать это с ней. И он правильно сделал, что извинился. И слава богу, что извинился, это был правильный шаг. Мне бы очень хотелось, чтобы украинская политика была немного взрослее”, – отметила она.

23 июня во время пресс-конференции в Николаеве Корниенко и Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна".

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской. 

При этом сразу после публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. 

Домбровская сказала, что она получила извинения от Корниенко и считает инцидент исчерпанным. "Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме", – отметила Домбровская.

Теги: скандал, Александр Корниенко, Юлия Мендель, Давид Арахамия
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