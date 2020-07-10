"Как политик еще не все сделал". Корниенко заявил, что не думал об отставке после скандала с "корабельной сосной"

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко сказал, что понес репутационные потери после сексистских высказываний, но не рассматривал идею уйти в отставку из-за этого скандала.

Корниенко: Были ли у меня мысли об отставке? Нет, своих собственных не было Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 9 июля, что не думал уйти в отставку после сексистских высказываний.

"Если кто-то думает, что я не понес репутационные потери, то это не так... Были ли у меня мысли об отставке? Нет, своих собственных не было. В случае украинской политической культуры не факт, что это станет примером и на кого-то повлияет... У меня лично такой мысли не возникало. Я слушал идеи с разных сторон, пытался на себя их примерять и понимал, что да, это ошибка – репутационная, организационная, – но я как политик еще не все сделал, что планировал, и хотел бы еще этим позаниматься немного", – сказал Корниенко.

Журналистка спросила, что, по мнению депутата, сделал бы руководитель наибольшей парламентской фракции в другой европейской стране, если бы стал фигурантом такого скандала.

"Не знаю. Не изучал. Говорят, что все всегда идут в отставку. Но я бегло изучал, что не все всегда идут в отставку", – ответил народный депутат.

Он отказался комментировать, как на скандал отреагировала его супруга.

"Моя семья и так, в принципе, страдает из-за моей популярности... Думаю, это касается многих моих коллег, кто до этого не был известным, а потом вдруг стал. Это же большое изменение – надо перестраивать жизнь, новые привычки заводить, не говорить все, что ты думаешь, потому что тебя могут записывать", – сказал Корниенко.

23 июня во время пресс-конференции в Николаеве Корниенко и глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна".

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской.

При этом сразу после публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного.

Домбровская сказала, что она получила извинения от Корниенко и считает инцидент исчерпанным. "Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме", – отметила Домбровская.