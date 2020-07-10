ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Как политик еще не все сделал". Корниенко заявил, что не думал об отставке после скандала с "корабельной сосной"

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко сказал, что понес репутационные потери после сексистских высказываний, но не рассматривал идею уйти в отставку из-за этого скандала.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Корниенко: Были ли у меня мысли об отставке? Нет, своих собственных не было
Корниенко: Были ли у меня мысли об отставке? Нет, своих собственных не было
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 9 июля, что не думал уйти в отставку после сексистских высказываний. 

"Если кто-то думает, что я не понес репутационные потери, то это не так... Были ли у меня мысли об отставке? Нет, своих собственных не было. В случае украинской политической культуры не факт, что это станет примером и на кого-то повлияет... У меня лично такой мысли не возникало. Я слушал идеи с разных сторон, пытался на себя их примерять и понимал, что да, это ошибка – репутационная, организационная, – но я как политик еще не все сделал, что планировал, и хотел бы еще этим позаниматься немного", – сказал Корниенко.

Журналистка спросила, что, по мнению депутата, сделал бы руководитель наибольшей парламентской фракции в другой европейской стране, если бы стал фигурантом такого скандала.

"Не знаю. Не изучал. Говорят, что все всегда идут в отставку. Но я бегло изучал, что не все всегда идут в отставку", – ответил народный депутат.

Он отказался комментировать, как на скандал отреагировала его супруга. 

"Моя семья и так, в принципе, страдает из-за моей популярности... Думаю, это касается многих моих коллег, кто до этого не был известным, а потом вдруг стал. Это же большое изменение  надо перестраивать жизнь, новые привычки заводить, не говорить все, что ты думаешь, потому что тебя могут записывать",  сказал Корниенко.

23 июня во время пресс-конференции в Николаеве Корниенко и глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна". 

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской. 

При этом сразу после публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. 

Домбровская сказала, что она получила извинения от Корниенко и считает инцидент исчерпанным. "Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме", – отметила Домбровская. 

Теги: Верховная Рада, скандал, Слуга народа, сексизм, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Ирина Аллахвердиева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон смогла надеть джинсы, которые носила 14 лет назад
Похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон смогла надеть джинсы, которые носила 14 лет назад
"Лапули". Tarabarova на позднем сроке беременности отправилась на свидание с мужем
"Лапули". Tarabarova на позднем сроке беременности отправилась на свидание с мужем
  "Не хочу его кончать!". Вышел клип на трек Last Dance заявившей о распаде группы "Время и Стекло". Видео
  "Не хочу его кончать!". Вышел клип на трек Last Dance заявившей о распаде группы "Время и Стекло". Видео
"Топим жир!". alyona alyona показала первые результаты похудения. Фото
"Топим жир!". alyona alyona показала первые результаты похудения. Фото
Обладательницу самой большой натуральной груди в Украине внесли в Национальный реестр рекордов. Фото
Обладательницу самой большой натуральной груди в Украине внесли в Национальный реестр рекордов. Фото
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской рассказала о своем состоянии
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS