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"Кто не без греха – пусть бросит камень". Стефанчук прокомментировал высказывание Корниенко о "рабочей бабе"

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не одобряет сексистских высказываний народного депутата от "Слуги народа" Александра Корниенко, но отметил, что тот "нашел в себе мужество извиниться".

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Стефанчук: Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между ребятами, которое недопустимо или допустимо где-то в бане
Стефанчук: Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между ребятами, которое недопустимо или допустимо где-то в бане
Фото: rada.gov.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает недопустимы сексистские высказывания главы партии "Слуги народа", народного депутата Александра Корниенко. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода" 27 июня. 

Стефанчук был избран в парламент по списку партии "Слуга народа" (№2 в списке), но сейчас является внефракционным (согласно закону о регламенте, руководство Верховной Рады не входит в состав ни одной фракции).

"Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру. Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между ребятами, которое недопустимо или допустимо где-то в бане, где можно поговорить, пообщаться обо всем. Ну так случилось", – сказал Стефанчук. 

Он назвал Корниенко "очень порядочным человеком", и отметил, что тот "нашел в себе мужество извиниться" за свои слова. 

"Для меня важно, что Александр сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться... И, знаете, кто не без греха  пусть бросит камень. Важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и [глава фракции "Слуга народа" в парламенте] Давид [Арахамия], и Александр сделают выводы из своих ошибок", – сказал Стефанчук. 

23 июня во время пресс-конференции в Николаеве Корниенко и Арахамия обсуждали коллег. Мероприятие транслировало местное издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна". 

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской. 

При этом сразу после публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. 

Домбровская сказала, что она получила извинения от Корниенко и считает инцидент исчерпанным. "Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме", – отметила Домбровская. 

Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Ирина Аллахвердиева
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