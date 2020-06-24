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"Очередное дно пробито", "Баба" в индуизме – святой человек". Соцсети обсуждают диалог Арахамии и Корниенко о коллеге по фракции

В Николаеве журналисты сняли на видео неформальное общение руководства "Слуги народа" – главы фракции в парламенте Давида Арахамии и главы партии Александра Корниенко. Темой беседы стали внешность и рабочие способности нардепа Ирины Аллахвердиевой. Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие.

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23 июня в сети появилось видео, где Корниенко и Арахамия обсуждали коллегу по фракции Аллахвердиеву
23 июня в сети появилось видео, где Корниенко и Арахамия обсуждали коллегу по фракции Аллахвердиеву
Скриншот: Svetlana Kryukova / Facebook

23 июня во время визита в Николаев председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава парламентской фракции этой политсилы Давид Арахамии обсуждали свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву. Думая, что видеокамеры выключены, Корниенко сказал Арахамии: "Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую". После публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. Сегодня Корниенко извинился перед Аллахвердиевой и рассказал, что обсуждал не только ее, но и коллегу по фракции Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева. 

Пользователи соцсетей активно отреагировали на эти события. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Да, с такими "друзьями" Зеленскому действительно и врагов не надо. А то, как они обсуждают нардепа из "Слуги народа" Ирину Аллахвердиеву из Николаева, – вообще днище. Это какие-то советские бабушки под подъездом, а не глава фракции и глава партии. В общем, очередное дно пробито", – поделился мнением экс-нардеп Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4593384180687652

Береза добавил, что "Корниенко признал на своей странице, что видео не смонтировано, он все говорил и обсуждал именно Аллахвердиеву".

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4597442056948531

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4596348113724592

"Хватит обсуждать личные разговоры двух мужиков. Просто подумайте о том, что два политика, руководители правящей партии, обсуждали своего кандидата в мэры! А профессионализм и опыт кандидата вообще не обсуждался. За отсутствием такового", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3073135746101635&id=100002157183088

"Маразм продолжает прогрессировать. Господи, зачем? Ну зачем такое говорить? Оскорблять уже не одну женщину, а двух. Видимо, чтобы Ирине было не одиноко. Кстати, раз Корниенко извиняется (уже второй раз, кстати), то может, есть за что, и уже Ирине следует принести извинения за свои обвинения в отношении СМИ?! Вот это вот "монтаж", "вырвали из контекста" и т.д. Сделает ли она это? Полагаю, что нет. Если у человека отсутствует чувство собственного достоинства и готовность за себя постоять, то что уж говорить об умении признавать ошибки (тем более допущенные сознательно)?" – написала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

https://www.facebook.com/sonya.koshkina/posts/3509333099089166

"Корниенко выпустил видеоблог, в котором извинился за сосну, тюнинг и рабочую бабу, объяснив, что так он выражал восхищение красотой и достоинствами колежанки. И по факту опровергнув свой предыдущий пост о том, что видео "Страны" – это монтаж. Нормально. Способны к обучению, хорошие мальчики. На будущее – камеру ставьте чуть выше, чтобы подбородков в кадре было вдвое меньше, и записывайте видео против света – так лицо смотрится свежее, а взгляд – честным и светлым", – иронизирует заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.

https://www.facebook.com/kryukova/posts/10158517043663064

"Когда глава "Слуги народа" Александр Корниенко приходил в эфир "Харда", он мне показался скучным человеком. Все никак не мог связать двух слов об идеологии партии и тоскливо поглядывал в сторону. А вот подишь ты: как только речь о женщинах, он сразу оживляется, глаз горит, речь образной становится. "Баба рабочая, как корабельная сосна". Пастернак. А вы говорите, что новые лица совсем не интересны", – добавила журналистка и телеведущая Наташа Влащенко.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1932240136912366

"А как насчет такой версии? Депутаты от "Слуги народа" очень уважают свою коллегу, поэтому называли ее "баба", что в индуизме означает "святой человек". "Рабочая баба" (то есть очень трудолюбивая святая) – так уважительно отзываются о даме однопартийцы. А "корабельная сосна" – это о реинкарнации. Видите, зрады нет. Есть уважение, индуизм и нирвана. Надеюсь, все, кто травил депутатов, будто они не уважают женщин, найдут в себе силы извиниться", – юморит блогер Антон Ходза.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10212894728882843

Экс-депутат Киевсовета, бизнесмен Алексей Давиденко предложил женщинам-депутатам прийти в Верховную Раду в футболках с надписями "Я тебе не сосна" и "Я тебе не баба".

https://www.facebook.com/ukrdav/posts/3911966748878345

Telegram-канал "Темники Банковой" опубликовал разработанный политтехнологами внутренний документ политической силы "Слуга народа", который призван объяснить депутатам, как нужно реагировать на скандал при участии руководства "слуг" Александра Корниенко и Давида Арахамии.

Не обошлось и без мэмов и шуток.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3204112162985332

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/3304557929588873

https://www.facebook.com/klonromank/posts/563448764535608

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/3236192526403219

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3202352169827998

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3204657276264154

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3204327486297133

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3203671739696041

https://www.facebook.com/akomarofff/posts/4219198544787237

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3354489904595797

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3355978401113614

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3059315450817247&id=100002164668132

Теги: Борис Филатов, Борислав Береза, Соня Кошкина, Наташа Влащенко, Светлана Крюкова, Антон Ходза, Слуга народа, Алексей Давиденко, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Ирина Аллахвердиева
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