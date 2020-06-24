"Очередное дно пробито", "Баба" в индуизме – святой человек". Соцсети обсуждают диалог Арахамии и Корниенко о коллеге по фракции

В Николаеве журналисты сняли на видео неформальное общение руководства "Слуги народа" – главы фракции в парламенте Давида Арахамии и главы партии Александра Корниенко. Темой беседы стали внешность и рабочие способности нардепа Ирины Аллахвердиевой. Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие.

23 июня во время визита в Николаев председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава парламентской фракции этой политсилы Давид Арахамии обсуждали свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву. Думая, что видеокамеры выключены, Корниенко сказал Арахамии: "Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую". После публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. Сегодня Корниенко извинился перед Аллахвердиевой и рассказал, что обсуждал не только ее, но и коллегу по фракции Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на эти события. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Да, с такими "друзьями" Зеленскому действительно и врагов не надо. А то, как они обсуждают нардепа из "Слуги народа" Ирину Аллахвердиеву из Николаева, – вообще днище. Это какие-то советские бабушки под подъездом, а не глава фракции и глава партии. В общем, очередное дно пробито", – поделился мнением экс-нардеп Борислав Береза.

Береза добавил, что "Корниенко признал на своей странице, что видео не смонтировано, он все говорил и обсуждал именно Аллахвердиеву".

"Хватит обсуждать личные разговоры двух мужиков. Просто подумайте о том, что два политика, руководители правящей партии, обсуждали своего кандидата в мэры! А профессионализм и опыт кандидата вообще не обсуждался. За отсутствием такового", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

"Маразм продолжает прогрессировать. Господи, зачем? Ну зачем такое говорить? Оскорблять уже не одну женщину, а двух. Видимо, чтобы Ирине было не одиноко. Кстати, раз Корниенко извиняется (уже второй раз, кстати), то может, есть за что, и уже Ирине следует принести извинения за свои обвинения в отношении СМИ?! Вот это вот "монтаж", "вырвали из контекста" и т.д. Сделает ли она это? Полагаю, что нет. Если у человека отсутствует чувство собственного достоинства и готовность за себя постоять, то что уж говорить об умении признавать ошибки (тем более допущенные сознательно)?" – написала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"Корниенко выпустил видеоблог, в котором извинился за сосну, тюнинг и рабочую бабу, объяснив, что так он выражал восхищение красотой и достоинствами колежанки. И по факту опровергнув свой предыдущий пост о том, что видео "Страны" – это монтаж. Нормально. Способны к обучению, хорошие мальчики. На будущее – камеру ставьте чуть выше, чтобы подбородков в кадре было вдвое меньше, и записывайте видео против света – так лицо смотрится свежее, а взгляд – честным и светлым", – иронизирует заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.

"Когда глава "Слуги народа" Александр Корниенко приходил в эфир "Харда", он мне показался скучным человеком. Все никак не мог связать двух слов об идеологии партии и тоскливо поглядывал в сторону. А вот подишь ты: как только речь о женщинах, он сразу оживляется, глаз горит, речь образной становится. "Баба рабочая, как корабельная сосна". Пастернак. А вы говорите, что новые лица совсем не интересны", – добавила журналистка и телеведущая Наташа Влащенко.

"А как насчет такой версии? Депутаты от "Слуги народа" очень уважают свою коллегу, поэтому называли ее "баба", что в индуизме означает "святой человек". "Рабочая баба" (то есть очень трудолюбивая святая) – так уважительно отзываются о даме однопартийцы. А "корабельная сосна" – это о реинкарнации. Видите, зрады нет. Есть уважение, индуизм и нирвана. Надеюсь, все, кто травил депутатов, будто они не уважают женщин, найдут в себе силы извиниться", – юморит блогер Антон Ходза.

Экс-депутат Киевсовета, бизнесмен Алексей Давиденко предложил женщинам-депутатам прийти в Верховную Раду в футболках с надписями "Я тебе не сосна" и "Я тебе не баба".

Telegram-канал "Темники Банковой" опубликовал разработанный политтехнологами внутренний документ политической силы "Слуга народа", который призван объяснить депутатам, как нужно реагировать на скандал при участии руководства "слуг" Александра Корниенко и Давида Арахамии.

Не обошлось и без мэмов и шуток.