На Донбассе украинский военный получил ранение из-за обстрела боевиков – штаб ООС

Вблизи Новгородского Донецкой области боевики открыли огонь, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили 82-мм минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского Донецкой области, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку. Ему оказали домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.