Боевики на Донбассе обстреляли позиции сил ООС под Водяным и Песками

С начала суток 27 октября российские оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевых потерь и ранений в результате обстрелов со стороны боевиков среди украинских военнослужащих нет Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе 27 октября обстреляли позиции украинских военнослужащих под Водяным и Песками Донецкой области. Об этом 26 октября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Российские оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

Всего с начала суток противник дважды нарушил режим прекращения огня.

Боевых потерь и ранений в результате обстрелов со стороны боевиков среди украинских военнослужащих нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.