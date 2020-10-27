26 октября боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 26 октября боевики вели стрельбу в районе трех населенных пунктов Донецкой области.

26 октября на Донбассе боевики три раза нарушили договоренности о прекращении огня, все случаи были в Донецкой области. Об этом в сводке на 7.00 вторника, 27 октября, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"26 октября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку от населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.

В штабе ООС стрельбу назвали провокационной и отметили, что, поскольку она не представляла опасности для украинских военнослужащих, ответный огонь не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – подчеркнули в пресс-центре.

Утром 27 октября стрельбы со стороны боевиков не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами", – заявили в штабе операции.

26 октября в сводке на 17.30 в штабе ООС сообщали об одном нарушении боевиками режима прекращения огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.