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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области задержали находившегося в розыске боевика

Задержанный в Луганской области уроженец Сватовского района с 2015 года принимал участие в боевых действиях против украинской армии, сообщает пресс-служба СБУ.

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Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Фото: ssu.gov.ua

В Новоайдарском районе Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Задержание боевика контрразведка СБУ проводила совместно с военнослужащими 14-й отдельной мобильной бригады ВСУ непосредственно на линии разграничения сторон вблизи села Трехизбенка.

По данным следствия СБУ, уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическим группировкам в конце 2014 года. В составе так называемой "4-й отдельной бригады 2 АК НМ ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, террористы, боевики, контрразведка, Трехизбенка, ВСУ, ЛНР, война на Донбассе
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