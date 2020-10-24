Боевики на Донбассе дважды за день нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, оба нарушения режима прекращения огня зафиксированы 24 октября в районе населенного пункта Шумы Донецкой области.

24 октября боевики на Донбассе два раза нарушили договоренности о перемирии, это произошло в Донецкой области. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток 24 октября зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал наших воинов неприцельными выстрелами из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевых потерь и ранений в рядах Вооруженных сил Украины не было.

"Огонь украинские защитники не открывали", – подчеркнули в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.