Половина фракции "Слуги народа" посетила прифронтовой Донбасс, нардеп Леонов попал под обстрел

Нардепы от "Слуги народа" во время посещения прифронтового Донбасса говорили с украинскими военными о возможном отмежевании от оккупированных территорий, заявил волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Несмотря на уверения украинских властей о соблюдении перемирия, нардеп Алексей Леонов рассказал, что попал под обстрел.

В преддверии местных выборов 120 из 246 депутатов парламентской фракции "Слуга народа" отправились с двухдневным визитом на линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Парламентарии хотели пообщаться с местными жителями и военными.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по итогам поездки депутатов появится законопроект о "системных изменениях, которые необходимо делать в армии", и ряд предложений по урегулированию конфликта.

"Народные депутаты от "Слуги народа" посетили зону боевых действий на Донбассе и передали дроны нашим защитникам", – говорится в сообщении фракции в Telegram.

Нардеп Алексей Леонов рассказал, что на Донбассе попал под обстрел.

"За время пребывания по нашей позиции было выпущено четыре снаряда: два раза – из подствольного гранатомета и два раза – из ручного противотанкового гранатомета. Слава богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно. Благодарю наших ребят за теплый прием. Вы – наши герои", – написал он в Facebook.

Волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, который общался с военными после их разговоров с депутатами, рассказал "Радио Свобода", о чем они говорили.

"Мы видим очень большое недоверие к действующему главнокомандующему Руслану Хомчаку, потому что народным депутатам была прямо поставлена задача собрать информацию, что ребят больше всего волнует, чего им не хватает. Одновременно это значит, что Офис президента не получает той необходимой честной, правдивой информации от непосредственно главнокомандующего. Ребятам очень сильно не понравились мирные инициативы, вбросы, вопросы некоторых народных депутатов про Донбасс: "Если мы откажемся?", "Если мы здесь просто построим границу?". Такое было лайтовое прощупывание: "Как вы отнесетесь к тому, если здесь будет Приднестровье?" Они услышали очень много интересного в свой адрес", – сказал Рымарук.

По словам волонтера, перемирия на Донбассе "не было, нет и не будет". Он добавил, что официально впервые за 72 дня украинские военные открыли огонь в ответ, потому что четыре из пяти обстрелов были прицельны и несли угрозу жизни бойцам операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.