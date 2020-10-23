Отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля требует открыть уголовное производство против Зеленского

Сергей Журавель – отец погибшего на Донбассе сержанта 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля – считает, что президент Украины Владимир Зеленский превысил полномочия на посту верховного главнокомандующего.

Сержант Журавель был ранен на Донбассе боевиками и умер от кровопотери Фото: Остап Підкова / Facebook

Сергей Журавель – отец погибшего на Донбассе сержанта 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля – 20 октября написал генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой заявление на президента Украины Владимира Зеленского. Документ он опубликовал в Facebook 22 октября.

"Я не прощу тех, кто из-за популизма и некомпетентных действий стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тех, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих под прикрытием "стремления к миру". Я подаю иск в Генеральную прокуратуру о совершении преступления Владимиром Зеленским на посту верховного главнокомандующего и президента Украины. Я не боюсь и пойду до конца ради справедливости", – написал Журавель.

В заявлении на имя Венедиктовой он просит открыть уголовное производство против Зеленского по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти и полномочий).

Президент приказал главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку "запретить привлечение личного состава подразделений специального назначения для дальнейшего проведения спасательно-поисковых мероприятий" в зоне операции Объединенных сил, говорится в заявлении. Выполняя этот приказ, украинские военные не проводили спасательно-поисковые мероприятия; раненый сержант Журавель оставался в серой зоне без помощи и в период с 14-го по 16 июля умер от кровопотери, подчеркивается в документе.

13 июля в районе Зайцево Донецкой области офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Красногрудь во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода Журавель, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик Николай Илин погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Тело военного медика передали ВСУ 17 июля. Его похоронили в Киеве 22 июля.

18 июля боевики "ДНР" заявили, что нашли тело Журавля. Представитель "ДНР" отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.