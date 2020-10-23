Смешко: Милосердие к врагам увеличивает количество жертв среди друзей

Во время войны нельзя проявлять милосердие к своим врагам, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко.

"В Вооруженных силах Украины я с декабря 1991 года. Я помню, когда Министерство обороны, в которое я пришел... По-моему, я 17-й был. Я пришел, и мы были на Банковой, где бывшие инструкторы ЦК сидели, несколько комнат. Потому что [Виктор] Чечеватов, командующий Киевским военным округом, в упор не признавал это Министерство обороны. И уже в 1992 году я после доподготовки оказался в Вашингтоне. А есть же у нас ребята, которые до 1994 года учились в Москве, получили дипломы Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы безопасности. Они в парламенте, они на государственной службе... Их достаточно. Эта информация есть у Службы безопасности нашей. Президенту – он только кнопочку нажмет, и ему принесут эту информацию, на стол положат", – отметил Смешко.

По его словам, в государственных службах Украины необходимо провести чистку.

"Я прежде всего военный человек. В войну не играются. Во время войны – вы вспомните, что делали Соединенные Штаты, когда началась война с Японией. А когда с Германией... Нет, они не расстреливали, но они всех – в госслужбах, в серьезных фирмах – всех зачистили. Конечно, я бы это сделал. Потому что война – это не игрушка. Нельзя играться в войну. Правила военного искусства написаны кровью миллионов людей. Милосердие к врагам увеличивает количество жертв среди друзей", – подчеркнул Смешко.

Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление. Читайте полную версию интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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