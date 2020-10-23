22 октября оккупанты на Донбассе нарушили режим тишины пять раз – штаб ООС

В районе Широкино вечером 22 октября боевики запускали квадрокоптер, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил штаб операции Объединенных сил.

С начала суток 23 октября режим тишины на Донбассе не нарушиался, сообщили в штабе Фото: EPA

Российско-оккупационные войска на Донбассе 22 октября пять раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил 23 октября в Facebook.

"Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку от Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет", – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Кроме этого, в районе Широкино вечером 22 октября боевики запускали квадрокоптер.

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противник был подавлен", – сообщили в штабе.

С начала суток 23 октября нарушений режима тишины не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.