Яценюк: Если Украина станет членом НАТО, в Донецке, Луганске и в Крыму никогда не будет российских танков

Украинская армия установит контроль над всеми украинскими территориями, если Украина вступит в НАТО. Об этом 23 октября во время Cпециального Киевского форума по безопасности сказал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Для граждан Украины абсолютно понятно, что если Украина станет членом НАТО, то в Донецке, Луганске, в Крыму… и в Киеве, и на других территориях Украины никогда не будет российских танков. Тут будет исключительно украинская армия, которая поддерживается вооруженными силами стран – членов НАТО согласно 5-й статье Вашингтонского договора", – сказал он.
Яценюк имел в виду Североатлантический договор, подписанный 4 апреля 1949 года в Вашингтоне западноевропейскими и североамериканскими странами для коллективной обороны в Североатлантическом регионе.
Договор послужил основой создания блока НАТО. Его 5-я статья предусматривает, что вооруженная агрессия против одной или нескольких стран рассматривается как нападение на всех участниц договора. В этом случае каждая страна обязуется помочь жертве агрессии, в том числе военной силой.
"Это понятно для человека, потому что он защищен", – сказал экс-премьер.
Россия захватила Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
На фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина идет ко вступлению в НАТО, понимая, что это необходимо в условиях противостояния с Россией.