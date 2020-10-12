Зеленский: Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО

Вступление Украины в НАТО не является фантастическим сценарием, считает президент страны Владимир Зеленский.

Украина идет к вступлению в НАТО, понимая, что это необходимо в условиях противостояния с Россией. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру, расшифровку приводит "ВВС News Україна".

"НАТО – это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем. Да, у нас мощная армия в 200 тыс. [человек], мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и Соединенным Штатам, и странам ЕС: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка", – заявил президент.

Сакур заметил, что высокопоставленные европейские чиновники скептически относятся к шансам Украины стать членом НАТО даже в долгосрочной перспективе, называя их фантазиями.

"Честно говоря, война между Украиной и Россией – это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были, где люди из России и Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и действительно страны уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО", – ответил Зеленский.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

Украинский парламент 7 февраля 2019 года принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 8 октября призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО.