Яценюк: Глаза Путина залиты кровью. В них нет ничего, кроме страданий, войны, порабощения

Экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк заявил, что не верит в возможность добиться мира в Украине через попытки диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Яценюк: Минские соглашения не исполняются только по одной причине. Их не выполняет Россия Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Минский формат переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе выполнил свою функцию, он предусматривал остановку широкомасштабной агрессии России против Украины. Об этом 23 октября во время Cпециального Киевского форума по безопасности сказал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Минские соглашения не исполняются только по одной причине. Их не выполняет Россия. Есть очень четкий нарушитель соглашений – [президент России] Владимир Путин. У нас не так много опций: когда участники нормандского формата – Украина, Германия, Франция – и привлеченные США будут иметь одну интерпретацию Минских соглашений и заставят Россию выполнить их в украинской интерпретации. Или когда эти страны заявят, что Россия не выполняет и не собирается выполнять их", – сказал Яценюк.

По его мнению, эти страны должны предложить России подписать международный правовой договор с гарантиями безопасности, возвращения Луганска, Донецка и Крыма.

"Я не верю в возможность добиться мира в Украине через попытки диалога с Путиным и попытки увидеть что-либо в его глазах. Что можно увидеть в глазах человека, чьи глаза окровавлены? Там нет ничего кроме страданий, войны, порабощения и борьбы против Украины", – подчеркнул экс-премьер-министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).