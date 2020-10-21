Крым не аннексирован, а оккупирован – Минреинтеграции Украины

Формулировки "аннексированный" по отношению к Крыму добивается Россия, чтобы с этим свыклись украинцы, считает замглавы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

В 2014 году Россия не аннексировала Крым, а оккупировала. Об этом 21 октября на международной конференции, посвященной проблемам полуострова, заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, информирует УНН.

"Хочу подчеркнуть, что временно оккупированная территория АР Крым не является никоим образом аннексированной, и именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали свыкаться с этим и использовали [формулировку] "аннексированная территория", – сказал он.

Замминистра объяснил, что при аннексии Россия не несла бы обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

"То есть граждане, резиденты полуострова, лишаются своих прав как граждане, подпадающие под защиту в рамках международного гуманитарного права. В частности, например, вопрос призыва в ряды ВС страны-оккупанта – это прямо запрещено международным гуманитарным правом. То, что сейчас происходит, – преступление, соответственно, РФ будет нести за это ответственность в будущем. Таких прав для граждан на самом деле немало", – подчеркнул Яременко.

Он призвал использовать по отношению к Крыму и Севастополю терминологию "временно оккупированная территория" или "попытка аннексии".

Россия захватила Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.