Чиновнику ФСБ объявили подозрение в склонении украинских военных в Крыму к госизмене

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении чиновнику Федеральной службы безопасности России в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале-марте 2014 года чиновник ФСБ, находясь в Симферополе, путем уговоров, подкупа и угроз призывал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Симферопольского пограничного отряда не противодействовать действиям военных подразделений РФ и перейти на сторону российской пограничной службы.
Ему инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к совершению государственной измены и ведение агрессивной войны против Украины.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.