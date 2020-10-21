Чиновнику ФСБ объявили подозрение в склонении украинских военных в Крыму к госизмене

Служба безопасности Украины установила, что в феврале-марте 2014 года чиновник ФСБ призывал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Симферопольского пограничного отряда не противодействовать действиям военных подразделений РФ и перейти на сторону российской пограничной службы.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении чиновнику Федеральной службы безопасности России в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале-марте 2014 года чиновник ФСБ, находясь в Симферополе, путем уговоров, подкупа и угроз призывал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Симферопольского пограничного отряда не противодействовать действиям военных подразделений РФ и перейти на сторону российской пограничной службы.

Ему инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к совершению государственной измены и ведение агрессивной войны против Украины.