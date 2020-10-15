"Суд" в Крыму отправил гражданина Украины Сизикова на психиатрическую экспертизу – адвокаты

У фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир", гражданина Украины Александра Сизикова – инвалидность первой группы, он полностью лишился зрения в 2009 году, отметила его адвокат Сафие Шабанова. Подконтрольный российским оккупантам "суд" отправил его на месяц на психиатрическую экспертизу.

Так называемый Киевский райсуд в оккупированном Симферополе на месяц отправил фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Александра Сизикова на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу. Об этом в Facebook 14 октября сообщило движение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Сафие Шабанову.

В движении отмечают, что у Сизикова – инвалидность первой группы, он полностью лишился зрения в 2009 году.

"Защита и сам Сизиков возражали против помещения его на стационарную экспертизу в город Севастополь в связи с тем, что мой подзащитный считает себя психически здоровым человеком. От прохождения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы не отказывался, отвечал на все вопросы. Помещение его в условия стационара может навредить его здоровью. Александр находится на особой диете. Но суд, к сожалению, наших доводов не учел", – сказала адвокат.

Шабанова также просила "суд" назначить Сизикову экспертизу в Симферополе, чтобы она могла видеть подзащитного, но "судья" также отказался удовлетворить ходатайство.

Как сообщило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook 15 октября, адвокат Эмиль Курбединов считает, что гражданина Украины Сизикова хотят поместить на принудительное психиатрическое лечение, поскольку он, как человек с инвалидностью первой группы, не может быть помещен в СИЗО или лишен свободы.

"У команды адвокатов есть обоснованные опасения, что Александра хотят признать невменяемым и таким образом лишить свободы, поместив на принудительное психиатрическое лечение на долгие годы. Карательная психиатрия, о которой мы говорили долгие годы, может начать работать в полную силу по Сизикову и открыть двери для новых методов репрессий. Не в тюрьму – так в психушку!" – сказал он.

Заместительница постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева заверила, что Украина будет делать все возможное, чтобы спасти Сизикова от карательной психиатрии.

Представительство отметило, что с июля 2020 года украинские правоохранители расследуют факты незаконного преследования Сизикова оккупационными "властями" Крыма.

Первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter заявила, что РФ должна немедленно освободить Сизикова и всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

(2) РФ має негайно звільнити Олександра Сізікова та усіх незаконно утримуваних громадян України! — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 15, 2020

"Российские репрессии в Крыму используют самые жестокие методы КДБ. Оккупанты отправили Сизикова... на психиатрическую экспертизу. Похоже, хотят, сфабриковав приговор за террористическую деятельность, отправить его в психушку, а не освободить по состоянию здоровья", – написала она.

(1) репресії в Криму використовують найжорстокіші методи КДБ.Окупанти відправили політв’язня з Криму Олександра Сізікова,інваліда І групи, на психол. експертизу. Схоже,хочуть,сфабрикувавши вирок за терор. діяльність,відправити його у «психушку»,а не звільнити за станом здоров’я pic.twitter.com/yGdAj6g2OD — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 15, 2020

Сизикова задержали 7 июля 2020 года в селе Севастьяновка Бахчисарайского района после массовых обысков у крымских татар. Всем задержанным вменяли причастность к "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. До этого массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар).