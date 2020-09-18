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"Политически мотивированное и неоправданное". Посольство США в Украине осудило заключение семи крымских татар в России

Россия должна прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы и коррумпированные судебные процессы, заявили в посольстве США в Украине.

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Крымских татар приговорили в России к длительному заключению по делу "Хизб ут-Тахрир"
Крымских татар приговорили в России к длительному заключению по делу "Хизб ут-Тахрир"
Фото: graty.me

Посольство США в Украине осуждает принятое Россией решение о тюремном заключении крымских татар, обвиняемых по делу второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир". Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба дипломатического ведомства на своей странице в Facebook.

"Мы осуждаем политически мотивированное и неоправданное осуждение Россией семи крымскотатарских журналистов и общественных активистов к тюремному заключению. Россия должна прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы и коррумпированные судебные процессы, а также прекратить незаконную оккупацию Крыма. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158360681061936

16 сентября семеро крымских татар, которых в РФ обвинили в экстремизме, получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Асанов – 19 лет, Белялов – 18 лет, Мустафаев – 14 лет, Смаилов – 13 лет, Салиев – 16 лет, Ибрагимов – 17 лет, Зекирьяев – 13 лет. Восьмой участник "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" Эрнес Аметов был признан невиновным, сообщил проект "Ґрати".

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Ибрагимова, Асанова, Белялова, Салиева, Зекирьяева и Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Смаилов и Мустафаев. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. 

Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, США, Крым, Людмила Денисова, арест, политзаключенные, Хизб ут-Тахрир, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Сервер Зекирьяев, Марлен Асанов, Мемет Белялов
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