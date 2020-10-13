Суд в РФ еще на три месяца продлил арест трех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Находящиеся под стражей в России крымские татары Риза и Энвер Омеровы, а также Айдер Джеппаров останутся в СИЗО до 15 января 2021 года по решению военного суда в Ростове-на-Дону (РФ).

Крымские татары находятся под стражей с 2019 года Фото: crimean-solidarity.org

Фигурантов Белогорской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Ризе Омерову, Энверу Омерову и Айдеру Джеппарову Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону оставил под арестом еще на три месяца.

Об этом 12 октября проинформировала "Крымская солидарность".

Ходатайство о продлении меры пресечения прокурор объяснил "прежними основаниями – возможностью скрыться от суда и повредить доказательствам".

Сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В итоге всем трем крымским татарам арест продлили до 15 января 2021 года. Под стражу оккупационные власти Крыма взяли их еще 10 июня 2019 года.

Омеровым и Джеппарову российские власти вменяют организацию и участие в деятельности политической исламской партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена с 2003 года, а на территории Украины, коей является Крым, действует без ограничений.

Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов Белогорской группы "дела Хизб ут-Тахрир" политическими заключенными и потребовал их немедленного освобождения.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.