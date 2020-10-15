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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Не явились свидетели обвинения. В оккупированном Крыму не смогли рассмотреть дело Джемилева

На заседание "суда" в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в аннексированном Россией Крыму не явились свидетели обвинения. Джемилева обвиняют в "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд.

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Крымская правозащитная группа считает дело против Джемилева (слева) политически мотивированным
Крымская правозащитная группа считает дело против Джемилева (слева) политически мотивированным
Фото: EPA

15 октября в оккупированном Россией Крыму на заседание "суда" города Армянска, в котором рассматривается дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, не пришли свидетели обвинения. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

По ее информации, двое свидетелей попросили обеспечить их допрос по видеосвязи, один попросил рассмотреть дело в его отсутствие, потому что болен COVID-19, еще двое уволились из органов ФСБ, а трое проигнорировали повестку суда.

"Следующее заседание запланировано на 16 октября, в ходе заседания "суд" намерен допросить похищенного [члена бахчисарайского Меджлиса] Эрвина Ибрагимова", – сказано в сообщении.

О завершении расследования в отношении Джемилева и передаче дела в "суд" Следственным комитетом РФ стало известно 8 июня. Ни адвоката, ни самого Джемилева о передаче дела не известили.

Лидера крымскотатарского народа обвиняют в "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Крымская правозащитная группа считает дело против лидера крымскотатарского народа политически мотивированным.

Член бахчисарайского Меджлиса Эрвин Ибрагимов пропал в ночь на 25 мая 2016 года. Его машина осталась стоять открытой недалеко от дома. В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что российские силовики могли убить Ибрагимова. Официальной информации о его судьбе до сих пор нет.

Теги: Россия, Крым, Украина, правозащитники, Мустафа Джемилев, Армянск, аннексия, Эрвин Ибрагимов
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