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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украинская прокуратура сообщила о подозрении двум членам "самообороны Крыма"

Двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", в феврале – марте 2014 года незаконно проверяли документы граждан, обыскивали их транспортные средства, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения Крыма, сообщила украинская прокуратура.

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Мужчины получали от крымских оккупантов медали
Мужчины получали от крымских оккупантов медали
Фото: ark.gp.gov.ua

Прокуратура Автономной Республики Крым уведомила о подозрении двух участников незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 7 февраля.

"Двое граждан Украины, будучи участниками НВФ "Самооборона Крыма", в течение февраля – марта 2014 года с оружием несли "службу" на незаконно созданном блокпосту "Турецкий Вал" вблизи города Красноперекопск. При этом подозреваемые незаконно проверяли документы граждан, обыскивали их транспортные средства, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова", – говорится в сообщении.

В 2014 году оккупационные власти наградили подозреваемых "медалями" "За возвращение Крыма" и "За защиту Крыма".

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Они объявлены в розыск.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия
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