В Латвии и Эстонии провели обыски в компании, которая транслирует русскоязычные каналы

Обыски были проведены в рамках дела о нарушении санкций Европейского союза в отношении лиц, причастных к выборам в аннексированном Крыму.

В Латвии и Эстонии провели обыски по делу о нарушении санкций ЕС против причастных к аннексии Крыма Фото: vp.gov.lv

Во вторник, 4 февраля, Служба госбезопасности Латвии провела несколько обысков в Риге и Таллинне по делу о нарушении "крымских" санкций Евросоюза. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба СГБ Латвии.

Уголовное дело по факту нарушения санкций группой лиц по предварительному сговору (ст. 84 Уголовного кодекса Латвии) возбуждено в декабре 2019 года. В сообщении Службы госбезопасности говорится, что группа лиц помогла человеку, на которого распространяются европейские санкции за участие в аннексии Крыма, получить доступ к финансовым ресурсам. В настоящее время в деле есть двое подозреваемых, еще в отношении нескольких человек возбуждено уголовное дело.

Как пишет латвийское агентство LETA, речь, идет о совладельце и председателе правления Baltic Media Alliance Олеге Солодове. Его компания транслирует русскоязычные телеканалы "Первый балтийский канал", "Первый балтийский музыкальный канал" и "Рен-ТВ балтик". Вторым владельцем Baltic Media Alliance является россиянин Алексей Плясунов.

28 января Европейский союз опубликовал решение внести в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму.

29 января США расширили санкционный список против России, добавив в него восемь физических и одно юридическое лицо. Ограничения ввели против транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс", чьи пассажирские поезда курсируют в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив. Также в перечне есть генеральный директор компании Александр Ганов.

29 января Канада также ввела экономические санкции против шести человек, причастных к организации в сентябре 2019 года "выборов" в аннексированном Россией Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму "выбирали" членов "парламента" и органы местной "власти".