Канада ввела санкции против шести лиц, причастных к организации "выборов" в Крыму

В число граждан, которых Канада внесла в санкционные списки за причастность к "выборам" в Крыму в сентябре 2019 года, вошли шесть крымчан. Санкции против них вступают в силу немедленно.

С начала аннексии Россией Крыма Канада ввела санкции против более чем 430 физических и юридических лиц Фото: ЕРА

29 января Канада синхронно с США и Евросоюзом ввела экономические санкции против шести человек, причастных к организации в сентябре 2019 года "выборов" в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

В перечень лиц внесли "исполняющего обязанности губернатора Севастополя" Михаила Развожаева, "главу законодательного собрания Севастополя" Владимира Немцева, члена Совета Федерации РФ "от Севастополя" Екатерину Албатаеву и трех "членов избирательных комиссий" в Севастополе – Сергея Даниленко, Лидию Басову, Екатерину Пыркову.

В соответствии с постановлением об особых экономических мерах, Канада замораживает активы и вводит запрет на финансовое сотрудничество с этими лицами, в том числе на торговлю их имуществом.

Санкции вступают в силу немедленно.

С момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году Канада ввела экономические ограничения в отношении более чем 430 физических и юридических лиц, многие из которых – по согласованию с нашими союзниками.

Перечень лиц, в отношении которых вводятся ограничения, частично совпадает с санкционными списками США и ЕС. Кроме этих шести лиц, Евросоюз и Соединенные Штаты 28 января также ввели санкции против "главы Совета министров Крыма" Юрия Гоцанюка.

В санкционном списке США также есть транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", чьи пассажирские поезда курсируют в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив, и генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму "выбирали" членов "парламента" и органы местной "власти".

МИД Украины выразил протест против "выборов" на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.