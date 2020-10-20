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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия потратит более 8 млрд руб. на опреснение морской воды в Крыму

Правительство России планирует выделить в 2021–2022 годах до 8,2 млрд руб. на строительство установок по опреснению морской воды в аннексированном Крыму. Оккупанты полагают, что эти установки опреснят до 40 тыс. м³ воды в сутки.

Украина до российской аннексии Крыма обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде
Украина до российской аннексии Крыма обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде
Фото: depositphotos.com

Российские власти хотят построить в аннексированном Крыму и Севастополе промышленные установки по опреснению морской воды, чтобы решить проблему нехватки воды. Об этом говорится в плане по обеспечению надежного водоснабжения правительства РФ, который утвердили 16 октября.

Согласно документу, в 2021–2022 годах на строительство установок выделят 8,2 млрд руб., из них почти 7,8 млрд – из российского федерального бюджета и еще 410 млн – средства региональных бюджетов.

В правительстве ожидают, что эти установки опреснят до 40 тыс. м³ воды в сутки. В плане не сказано, где именно построят эти установки.

Российская газета "Коммерсант" отмечает, что пока есть два претендента на создание таких установок – "РМ Нанотехнологии" (портфельная компания "Роснано") и холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех".

Представители министерства промышленности и торговли РФ сообщили газете, что опреснение включили в долгосрочную часть плана, но, насколько это целесообразно, станет известно "по итогам оценки эффективности других способов решения проблемы".

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

Теги: Россия, Крым, бюджет, водоснабжение, аннексия, Северо-Крымский канал, Роснано, правительство РФ, Ростех
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