Российский суд оставил в СИЗО крымского журналиста Бекирова

Заседание суда, на котором рассматривалась апелляция на продление меры пресечения крымскому журналисту Ремзи Бекирову, проходило в закрытом режиме.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи отклонил апелляцию на продление меры пресечения журналисту Ремзи Бекирову. Об этом адвокат Эдем Семедляев сообщил "Крымской солидарности".

"Апелляционную жалобу мы написали на 14 листах, где указали, что Верховный суд Республики Крым неправильно применил уголовное законодательство, а именно не учел и не применил 4-ю Женевскую конвенцию в отношении Ремзи Бекирова. Не учел то, что Ремзи во время судебного содержится в аквариуме, хотя Европейский суд неоднократно указывал на то, что это унижает человеческое достоинство. У него элементарно нет стола", – рассказал защитник.

Заседание прошло в закрытом режиме из-за тяжкости статьи, в которой обвиняется журналист Бекиров. Защита не считает, что у суда для этого есть достаточно оснований.

"Мы ходатайствовали, чтобы увеличили охрану, улучшили решетки на окнах, раздали сотрудникам ОМОН и Федеральной службы исполнения наказаний еще автоматов, если они так беспокоятся. Сегодня в Третьем апелляционном суде заседание проходило в открытом режиме, но в тоже время в Верховном суде Крыма его закрыли", – прокомментировал Семедляев.

Бекиров является фигурантом второй симферопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир". 27 марта 2019 года он в числе 23 крымских татар, в домах которых прошли обыски, был арестованы по обвинению в "терроризме" и вывезен из оккупированного Крыма. Их распределили по пяти СИЗО в городах Шахты, Таганрог и Ростов-на-Дону. В сентябре Бекирова и еще одного фигуранта дела – Тофика Абдулгазиева – перевели в крымское СИЗО.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

По состоянию на сентябрь в российских тюрьмах находится 89 крымских татар, сообщила украинский обмудсмен Людмила Денисова.