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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан – Джапарова

После аннексии Крыма Россия превратила полуостров в военную базу и продолжает политику по изменению его демографической структуры. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Джапарова: Крым оккупанты превратили в военную базу, и любое действие России, любой инфраструктурный проект имеет очевидное военное назначение
Джапарова: Крым оккупанты превратили в военную базу, и любое действие России, любой инфраструктурный проект имеет очевидное военное назначение
Фото: mfa.gov.ua

После аннексии Крыма Россия удвоила свое военное присутствие на полуострове, сейчас на полуострове находятся шесть подводных лодок, которые позволяют РФ контролировать всю акваторию Черного моря. Об этом 20 октября во время круглого стола под эгидой "Атлантического совета" заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров, сообщил "Укрінформ".

"Крым оккупанты превратили в военную базу, и любое действие России, любой инфраструктурный проект имеет очевидное военное назначение. Даже дороги, которые они построили в Крыму, предназначенные для усиления их военного присутствия", – отметила она.

По словам Джапаровой, Россия проводит активную колонизациюя полуострова, вытесняя украинское население из Крыма и завозя российских граждан.

"У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике примерно 100 тыс. россиян переехали в Крым. Неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан уже сейчас в Крыму. И это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности", – подчеркнула заместитель министра.

Она отметила, что Россия использует демографическую чистку как инструмент для сокрытия собственных преступлений.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД России, аннексия, Эмине Джапарова
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