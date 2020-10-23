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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Донбассу грозит экологическая катастрофа – Резников

Последствия радиационного загрязнения, связанные с затоплением "ядерной" шахты "Юнком" в Донецкой области, затронут не только Донбасс, но и российские области, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды на "Юнкоме"
Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды на "Юнкоме"
Фото: wikimapia.org

Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения. Об этом сегодня в ходе Специального Киевского форума по безопасности сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только из-за загрязнения воздуха, почвы, взрывов боеприпасов и минирования. Там имеет место и ядерное загрязнение. Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты "Юнком" [в Донецкой области], которая сейчас находится на оккупированных территориях, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После того капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды", – рассказал министр.

Прекращена откачка воды также из нескольких десятков других шахт. По словам Резникова, через несколько месяцев это приведет к экологической катастрофе не только на оккупированном Донбассе, но и в южных районах Ростовской области РФ.

Министр отметил, что в начале октября общался с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и попросил его о проведении экспертизы мониторинговой миссией.

"На сегодняшний день вопрос, пропустят ли российские прокси мониторинговую группу на оккупированные территории, пока остается вопросом... Я надеюсь, что наблюдатели таки попадут туда и зафиксируют ситуацию с радиоактивным загрязнением", – подчеркнул Резников.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась в аннексированном Крыму. Радиоактивное загрязнение, по мнению специалистов, грозит акватории Азовского моря. Последствия могут коснуться не только Крыма, но и всего Черноморского региона – Румынии, Болгарии, Грузии, Турции.

Резников резюмировал, что причина всех этих опасных последствий – российская агрессия.

16 сентября 1979 года в восточном крыле шахты "Юнком" для снижения напряжения пластов угля был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 0,2–0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте.

24 марта 2018 года подконтрольное сепаратистам издание DNR Live сообщило, что 14 апреля начнется затопление шахты "Юнком".

"Согласно данным институтов, ликвидация шахты с полным ее затоплением не вызовет никаких экологических последствий и влияния радиоактивных веществ на поверхность и на соседние шахты", – заявил представитель так называемого министерства угля террористической "ДНР" Алексей Смыслов. Издание приводит результаты "исследования ученых", которые якобы показали, что текущая радиационная обстановка на угольном предприятии соответствует естественному радиационному фону, прекращение откачки воды на шахте "Юнком" не приведет к выходу радионуклидов на поверхность земли, в грунтовые и поверхностные воды.

Начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров сообщил, что затопление шахты является очень опасным и может иметь катастрофические последствия для региона.

США призвали Россию к ответственности из-за намерения боевиков на Донбассе затопить радиоактивную шахту.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, экология, шахты, Донбасс, Алексей Резников, радиация, экспертиза, ДНР, МАГАТЭ, Юнком
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