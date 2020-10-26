Военные самолеты России не залетали в воздушное пространство Украины после начала войны на Донбассе – командующий Воздушными силами ВСУ

На Донбасс с территории России залетали 150 беспилотников, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов.

Российские самолеты пролетали над Крымом 225 тыс. раз, сказал Дроздов Фото: EPA

Военные самолеты России не залетали в воздушное пространство Украины с начала войны на Донбассе. Такие случаи были над небом оккупированного ею Крыма и акваториями Черного и Азовского морей, рассказал в интервью агентству "РБК-Украина" командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов.

"С начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 тыс. случаев нарушения государственной границы Украины", – отметил он.

Информация веб-серверов, в частности, Flightradar – не официальная и может содержать погрешности, добавил командующий.

С момента боевых действий на Донбассе зафиксированы 150 беспилотников, прилетавших с территории РФ.

"Наиболее серьезные российские комплексы – это "Форпост" и "Орлан-10". Самый распространенный БПЛА оперативно-тактического уровня, который россияне применяют на Донбассе, – "Орлан-10". Их сбито около 40 единиц", – привел статистику Дроздов.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.