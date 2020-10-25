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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе из гранатомета обстреляли Водяное – штаб ООС

24 октября боевики применили стрелковое оружие вблизи Каменки и Шумов Донецкой области, а в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета.

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25 октября на Донбассе наблюдается тишина
 25 октября на Донбассе наблюдается тишина
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 24 октября, на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В ответ на провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Также 24 октября военнослужащие Вооруженных сил вместе с пожарными Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино Луганской области.

С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/683683099248782/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Россия, Донбасс, боевики, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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