Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных возле Марьинки – штаб ООС

Сегодня российские оккупанты на востоке Украины произвели несколько очередей из стрелкового оружия, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военнослужащих возле Марьинки Донецкой области. Об этом 26 октября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Противник произвел несколько очередей из стрелкового оружия.

Это нарушение режима прекращения огня стало единственным со стороны российских оккупантов с начала суток.

Боевых потерь и ранений в результате провокационного огня боевиков среди украинских военных нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.