ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Отказываться от "Минска" в одностороннем порядке – это самоубийство

Если у Российской Федерации будет политическая воля уйти с Донбасса, то Минские соглашения можно выполнить, такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Сегодня в РФ продолжают лелеять надежду, что они обвинят Украину якобы в нарушении Минских соглашений
Резников: Сегодня в РФ продолжают лелеять надежду, что они обвинят Украину якобы в нарушении Минских соглашений
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Выполнить Минские соглашения невозможно, однако выйти из них в одностороннем порядке – для Украины это самоубийство. Об этом сегодня в ходе программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Отказываться от "Минска" в одностороннем порядке – это самоубийство, этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. И на сегодняшний день лидеры нормандского формата встретились 9 декабря год назад в Париже и договорились об определенных вещах, которые можно выполнить, продемонстрировав, что "Минск" может "жить", – подчеркнул Резников.

По его словам, если у Российской Федерации будет политическая воля уйти с Донбасса, то Минские соглашения можно выполнить.

"А нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров нормандского формата и пересмотреть "Минск", честно сказать, что вот здесь он работает, тут он может сработать, а тут он никогда не сработает. Давайте в спокойном режиме сделаем эту ревизию и перепишем", – отметил министр.

Отвечая на вопрос журналистки о возможном пересмотре пунктов Минских соглашений, Резников сказал, что Россия будет к этому готова, когда ей станет ясно, что "позиция и Германии, и Франции, и США, и Великобритании на стороне Украины является для них настолько очевидной, что им просто невыгодна эта война".

"Сегодня в РФ продолжают лелеять надежду, что они обвинят Украину якобы в нарушении Минских соглашений, и якобы из-за этого европейские страны, которые не хотели бы воевать, а хотели бы торговать, начали бы разрушать консенсус европейского сообщества и, возможно, снимут режим санкций", – считает Резников. 

Он высказал мнение, что РФ надеется на перемены в отношении США к Украине и РФ после выборов президента, что у Вашингтона больше будет симпатий к Российской Федерации.

"Я думаю, что тут они глубоко ошибаются. Есть такая философия "глубинного государства" в США – я уверен, что ничего плохого не произойдет", – добавил Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.

Теги: Россия, Донбасс, Алексей Резников, Минские соглашения, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танцующий миллионер" Вакки впервые стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки впервые стал отцом
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"
"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"
"Мужиковатая в этом образе". Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем милитари
"Мужиковатая в этом образе". Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем милитари
Тина Кароль показала сына и похвасталась его почерком
Тина Кароль показала сына и похвасталась его почерком
"О божечки", "Огнище". Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой
"О божечки", "Огнище". Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой
У Турман роман с американским архитектором – СМИ
У Турман роман с американским архитектором – СМИ
"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья". Пресняков растрогал поклонников снимком с крошечным сыном на руках
"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья". Пресняков растрогал поклонников снимком с крошечным сыном на руках
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS