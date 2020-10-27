ОБСЕ зафиксировала почти 50 нарушений тишины на Донбассе за выходные

Наблюдатели ОБСЕ увидели больше всего нарушений режима прекращения огня возле Донецкой фильтровальной станции.

Режим тишины больше всего нарушали в Донецкой области Фото: EPA

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с вечера 23 октября до вечера 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии от 26 октября.

Наблюдатели зафиксировали 38 нарушений в Донецкой области и 10 – в Луганской. За предыдущий отчетный период миссия не увидела в двух областях никаких нарушений. Больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировали в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (в 15 км от Донецка).

Беспилотник миссии обнаружил в выходные людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского вечером и в ночное время.

Боевики ограничивали свободу передвижения миссии вблизи населенного пункта Кременец, уточнили в ОБСЕ.

Ситуация на избирательных участках на Донбассе была спокойной, сказано в отчете.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

После заседания контактной группы в Минске ОБСЕ насчитала 1880 нарушений режима прекращения огня. Из них ­– 55 взрывов, и 1261 выстрел, сказано в отчете миссии на 26 октября.