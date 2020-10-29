ОБСЕ заявила о 68 противотанковых минах на территории донецкого аэропорта

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об обнаруженных противотанковых и противопехотных снарядах на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала минимум 45 противотанковых мин, установленных в три ряда вдоль рулежной дорожки на территории разрушенного международного аэропорта Донецк (8 км северо-западнее Донецка). Об этом ОБСЕ сообщила в своем отчете от 28 октября.

Примерно в 160 м к югу от этих трех рядов мин поперек той же рулежной дорожки беспилотный летательный аппарат зафиксировал 23 противотанковые мины, отметили в мониторинговой миссии.

"Все эти мины принадлежат вооруженным формированиям", – подчеркнули в ОБСЕ.

Миссия также сообщила о 20 обнаруженных противопехотных минах в районе Петровского Донецкой области и 15 противотанковых минах в районе села Веселая Гора в 16 км от Луганска.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.