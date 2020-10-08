На оккупированной территории Луганской области на мине подорвались женщина и ребенок – ОБСЕ

В конце сентября в районе населенного пункта Золотое-5 в Луганской области женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве в поле. Женщине ампутировали ногу, мальчику сделали операцию на пострадавших глазах, сообщили в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На оккупированной территории Луганской области на мине подорвались женщина и мальчик, об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 7 октября.

"6 октября женщина (40–49 лет) по телефону рассказала наблюдателям, что 28 сентября она вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле недалеко от Золотого-5 (Михайловки), где наступила на взрывное устройство. По ее словам, она получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала", – говорится в отчете.

В больнице оккупированного Первомайска наблюдателям рассказали, что 28 сентября к ним доставили женщину с ранениями. Ее прооперировали.

Кроме того, был госпитализирован 11-летний мальчик, ему сделали операцию на пострадавших глазах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.