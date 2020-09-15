Украинский военный подорвался на взрывном устройстве в районе Водяного

Военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерных работ, его эвакуировали в лечебное учреждение.

Сегодня в районе населенного пункта Водяное в Донецкой области во время проведения инженерных работ военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Боец получил ранения средней степени тяжести. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.