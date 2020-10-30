ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Этому делу семь лет". Глава КСУ сказал, что не пойдет на допрос в ГБР

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что его уже допрашивали по делу, по которому Госбюро расследований вызвало его на 2 ноября.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тупицкий: Меня допрашивал отдел Горбатюка. Это был отдел, который не подчинялся даже генпрокурору Луценко. И если бы там было подозрение, то я там уже был с подозрением
Тупицкий: Меня допрашивал отдел Горбатюка. Это был отдел, который не подчинялся даже генпрокурору Луценко. И если бы там было подозрение, то я там уже был с подозрением
Фото: rbc.ua

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий 30 октября на брифинге заявил, что не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он отметил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны правоохранительным органам поручили начать расследование в отношении Конституционного суда Украины относительно антикоррупционных законов.

"Что вы думаете? Работа началась сразу. Вчера вечером в 23.00 меня ищут двое следователей – для вручения повестки как свидетелю. Интересно, если сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте, зачем в 23.00 искать председателя суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как председатель суда приезжает – с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей ГБР", – рассказал Тупицкий. 

На сайте ГБР в это время появилось сообщение, что главу КСУ вызвали на допрос в рамках дела о влиянии преступной организации на деятельность хозяйственных судов. 

"Это [дело] об автоматическом распределении и прочем. Почему это мне известно? Потому что меня много лет назад уже допрашивали. Этому делу семь лет. Это события 2013–2014 годов, когда была Революция достоинства и были определенные изменения. Меня допрашивал отдел [спец расследований Генпрокуратуры Сергея] Горбатюка. Это был отдел, который не подчинялся даже генпрокурору [Юрию] Луценко. И если бы там было подозрение, то я там уже был с подозрением. [Экс-глава Офиса генпрокурора Руслан] Рябошапка проверял этот вопрос, не было вручено подозрение. Я попрошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого", – сказал Тупицкий. 

Он отметил, что у свидетеля и подозреваемого разные права в процессе.

"Я уже допрошен. А это не только допрос был. Следователь отдела Горбатюка проводил допросы там, где я работал, – во Львове [...], в Днепропетровске. Я спросил у следователя: "Вы убедились, что я непричастен к этому?" Ответ следователя: "Никто на вас ничего не сказал", – заверил Тупицкий. 

Главу КСУ вызвали в ГБР на 2 ноября. Заседание СНБО, о котором упоминал Тупицкий, состоялось 29 октября. В ходе заседания президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ. К ночи он его подал в Верховную Раду как неотложный. Тупицкий считает, что этот законопроект имеет признаки конституционного переворота

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина 29 октября НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. 

Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

Теги: Конституционный Суд, СНБО, расследование, допрос, Революция достоинства, Государственное бюро расследований, КСУ, НАПК, Александр Тупицкий, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
"Трудяга". Тина Кароль села на шпагат
"Трудяга". Тина Кароль села на шпагат
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS