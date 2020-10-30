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Глава КСУ Тупицкий: Почему я не внес дом в Крыму в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать

"Схемы" сообщили, что в 2018 году нынешний председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, который еще до аннексии Крыма владел земельным участком в Кореизе, купил небольшой участок земли по соседству. Тупицкий сказал, что материал журналистов объективен.

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Тупицкий: Почему я не внес дом в реестр? Я до сих пор не знаю как это сделать. Я не признаю Крым российским
Тупицкий: Почему я не внес дом в реестр? Я до сих пор не знаю как это сделать. Я не признаю Крым российским
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий 30 октября рассказал, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Я когда почитал материал "Схем", от себя поблагодарил их за объективность. Все правильно указано: 126 м². Участок приватизировался еще до аннексии Крыма. Когда произошла аннексия – украинские кадастры одни, российские – другие, наложились. Это проблема, которая возникла не только у меня. [...] Почему я не внес дом в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским. Но обстоятельства не от меня зависят, они сложились так. Когда откроете декларацию, можно увидеть, что определенные сведения ты должен внести, что это за земельный участок, где он, кадастровый номер, его оценка и тому подобное. Вносить то, что ты не признаешь, – это тоже будут разные мнения", – сказал он. 

Тупицкий отметил, что "единственная его вина", вероятно, в том, что он не обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за разъяснениями. 

"Я считаю как юрист, что вряд ли они могут правильно объяснить, [как внести этот участок в декларацию] ввиду таких обстоятельств", – добавил он. 

По словам Тупицкого, он, "защищая свою собственность", дал доверенность на ее продажу. "Эта доверенность украинская, она есть в реестрах – не знаю, открытых или нет, но это нотариальное свидетельство", – сказал он. 

"Говорить о моем умысле – не хочу, чтобы выглядело, будто я оправдываюсь, но есть вопрос, я должен ответить – сомнительно говорить о моем преднамеренном умысле", – резюмировал глава КСУ. 

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. 

Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года. "Схемы" 28 октября сообщили, что в 2018 году Тупицкий, который еще до аннексии Крыма владел земельным участком в Кореизе, купил небольшой участок земли по соседству.

Теги: Крым, Конституционный Суд, земельный участок, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Александр Тупицкий
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