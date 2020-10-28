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Глава Конституционного Суда Тупицкий в 2018 году купил землю в аннексированном Крыму – "Схемы"

В 2018 году нынешний председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, который еще до аннексии Крыма владел земельным участком в Кореизе, купил небольшой участок земли по соседству. "Схемы" отмечают, что договор купли-продажи состоялся по российскому законодательству.

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Сосед Тупицкого сказал, что фактически продажи не было
Сосед Тупицкого сказал, что фактически продажи не было
Фото: ccu.gov.ua

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" – проекта "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший".

Еще до аннексии Крыма в 2014 году Тупицкий владел домом и землей в Кореизе, но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Об этом свидетельствует официальный документ, полученный "Схемами" из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации. Будучи на тот момент заместителем главы КСУ, Тупицкий оформил договор купли земли площадью 126 м² у гражданина России Владимира Рисятова. Эта информация не была упомянута им ни в одной из деклараций.

"Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации – это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный Суд Украины во главе с Александром Тупицким признал таковой, которая не соответствует Конституции Украины", – напомнили расследователи.

Более того, договор купли-продажи был оформлен по законам РФ, при том, что для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории". Такое пояснение дал юрист, член Общественного совета добросовестности Роман Маселко.

"Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности", – отметил Маселко.

По его словам, в соответствии с Кодексом судейской этики, судья обязан и в профессиональной, и в личной жизни демонстрировать поведение, которое поддерживает доверие к судам, и воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб авторитету правосудия. Маселко считает, что покупка имущества в Крыму по законодательству оккупантов является недостойным поступком для судьи Конституционного Суда, а следовательно, содержит признаки проступка, несовместимого со статусом судьи.

"За такое его можно уволить, правда, это может сделать только Конституционный Суд двумя третями голосов", – подчеркнул юрист. 

"Схемы" разыскали продавца участка Рисятова, который уверял журналистов, что Тупицкий – его сосед и никакой продажи не было, а вопрос был в неправильном размежевании участка. Чтобы решить вопрос, стороны якобы договорились оформить сделку купли-продажи – она состоялось по российскому законодательству.

Юристы, с которыми консультировались журналисты, объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, по антикоррупционному законодательству это может трактоваться как незаконный подарок.

"Обязательным условием договора купли-продажи является уплата покупателем цены за полученный товар. Если же земля судьей получена безвозмездно, то в понимании антикоррупционного законодательства бесплатное получение имущества является подарком. Судье запрещено получать подарки от третьих лиц. За это предусмотрена административная ответственность", – сказал исполнительный директор "Антикоррупционного штаба" и заместитель председателя общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции Сергей Миткалик.

"Схемы" пишут, что по данным директора ялтинского агентства недвижимости "Статус" Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от $5 тыс до $15 тыс.

Журналисты проекта обратились к Тупицкому с просьбой предоставить комментарий в отношении этой ситуации. В пресс-службе Конституционного Суда заявили, что все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании Тупицкого, "содержатся в его ежегодной декларации".

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. 

Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

Теги: Крым, Конституционный Суд, декларирование, Схемы, сделка, Александр Тупицкий
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