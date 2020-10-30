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ПОЛИТИКА

Зеленский внес изменения в состав комиссии по вопросам правовой реформы

В состав комиссии по вопросам правовой реформы указом президента Украины Владимира Зеленского введены пять новых консультантов и наблюдателей от международных организаций.

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Зеленский подписал указ 29 октября
Зеленский подписал указ 29 октября
Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский указом от №476/2020 ввел в состав комиссии по вопросам правовой реформы новых консультантов и наблюдателей от международных организаций. Документ глава государства подписал 29 октября.

В состав комиссии введены:

  • Сергей Гришко – член комиссии по альтернативному разрешению споров Международной торговой палаты (по согласованию);
  • Сара Лангенкамп – начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине (по согласию);
  • Джесси Сеппала – заместитель руководителя операционного департамента консультативной миссии Европейского союза в Украине (по согласию);
  • Питер Стафверфельдт – руководитель компонента по верховенству права консультативного миссии Европейского союза в Украине (по согласию);
  • Александра Яновская – атташе по политическим вопросам Представительства Европейского союза в Украине (по согласию);

Президент также вывел из состава комиссии консультантов и наблюдателей Гаспара Бергмана, Режи Брийя, Фабиана Леверберга, Оксану Матияш, Стефани Холмс, Илью Черногоренко, Розалин Шихан и Мартина Шредера.

Как сообщали в Офисе президента, комиссия по вопросам правовой рефомы – консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ее основная задача – "содействие дальнейшему развитию правовой системы государства на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств".

26 октября ОАСК в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения (приказ был подписан главой НАБУ в день обнародования решения Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на эту должность) пришел к выводу, что решение Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на должность главы НАБУ не выполняется больше месяца, в результате чего "искусственно продолжается действие указа" о его назначении. ОАСК предусмотрел передачу полномочий Сытника одному из его заместителей и дал ряд указаний Кабинету Министров, Минюсту, СНБО и Госбюро расследований. 

В НАБУ заявили, что обжалуют решение ОАСК. В бюро назвали его "ангажированным и абсурдным". Целью такого решения в НАБУ считают блокирование своей работы как "учреждения, которое уличило судей ОАСК в масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти".

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". 

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. 

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: Конституционный Суд, судебная реформа, Владимир Зеленский, КСУ
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