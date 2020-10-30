"Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами". Глава КСУ объяснил решения по антикоррупционным органам

Антикоррупционное законодательство было принято с "огрехами" в послереволюционный период в силу необходимости, но сейчас такой необходимости нет, заявил глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий. Он подчеркнул, что решения КСУ, касающиеся работы антикоррупционных органов, не нарушают архитектуру системы и позволяют ей продолжать работать дальше.

Тупицкий: Имеет ли право Сытник работать после решения КСУ? Дело не в Сытнике – он заложник ситуации Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины, признавая неконституционными отдельные положения законов, "где-то идет на компромисс, чтобы не разрушить систему". Об этом председатель КСУ Александр Тупицкий заявил на брифинге 30 октября, комментируя решения, касающиеся работы антикоррупционных органов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы говорим, что они [органы антикоррупционной системы] построены правильно. То есть сама архитектура действительно выделена из правоохранительной системы и делает свою специфическую работу. Поэтому, чтобы не разрушить эту систему, чтобы она работала, КСУ дает время парламенту, определенный период не вводит в действие решение КСУ", – сказал он.

Тупицкий отметил, что таким же принципом суд руководствовался, принимая решение по Национальному антикоррупционному бюро.

"Имеет ли право [директор НАБУ Артем] Сытник работать после решения КСУ? Дело не в Сытнике – он заложник ситуации. Он был назначен с превышением полномочий. Да простит меня Петр Алексеевич Порошенко, потому что он назначал. Но я, возможно, его понимаю. Он действовал в тех условиях, в которых после Революции достоинства он находился. Огрехи, которые есть в антикоррупционном законодательстве, создались в послереволюционный период в силу необходимости… Но сейчас такой необходимости нет, страна не может жить с частично или полностью неконституционными антикоррупционными законами. Это обернется пересмотром решений КСУ", – добавил он.

Глава КСУ подчеркнул, что так суд будет действовать и в будущем.

"Это такое правило. Хотя были вопросы. "А как же неконституционный орган будет продолжать работу, если вы его признаете неконституционным?" Исходя из целостности системы, мы принимали такие решения. Возможно, они кому-то не нравятся. Может быть, кому-то захотелось бы, чтобы органы НАБУ не закончили дела за три месяца, а раз – и признали орган недействительным", – отметил Тупицкий.

Он признал, что в КСУ не ожидали такого резонанса после принятия решений.

"Никто не подозревал, что так могут развернуться события. Потребностей в этом не было. [Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции] была разогнана ситуация, что теперь все остановилось, они не могут делать проверок, государственные служащие не будут назначаться, все пропало с борьбой, – [это] абсолютно [не так], нет. В этом деле очень большой блок проблемных вопросов о борьбе с коррупцией, которые задавали народные избранники, выделен в отдельное производство. Суд по нему еще решения не принимал. Если бы суд был заангажированным, предвзятым, что мешало этими же голосами удовлетворить все представление [депутатов]? Давайте здраво смотреть на эти вопросы! Это не турборежим, это часть, которая была очевидной для определенного количества судей. Такое бывает, что не все судьи голосуют", – резюмировал Тупицкий.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.