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ПОЛИТИКА

Зеленский о судьях КСУ: Фамилии чертей вы прекрасно знаете

После отмены части положений антикоррупционных законов судьи Конституционного Суда Украины захотят нарушить работу Высшего антикоррупционного суда, который "будет сажать топ-воров за решетку", считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: На Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица
Зеленский: На Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и страны". Об этом он написал у себя в Facebook 1 ноября.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят: на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете", – написал он.

Президент считает, что на одной чаше весов сейчас находится уничтожение того, за что боролись на Майданах.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2674107122839647

"Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили: да, хотим новых отношений. А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считает иначе", – написал он.

На другой чаше весов, по словам Зеленского, находится полноценная свобода.

"Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы", – добавил украинский глава.

Всем судьям Конституционного Суда, по словам Зеленского, очень нужно сохранить "касту неприкасаемых".

"Они [судьи КСУ] долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ не получило право на полноценную оперативно-разыскную работу. Пока не заработал Высший антикорупционный [суд] благодаря смене власти в 2019-м. И вот тут им всем стало страшно", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что дальше судьи хотят нарушить работу Высшего антикоррупционного суда Украины, который "будет сажать топ-воров за решетку".

"Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные года бесконтрольной жизни", – написал президент.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Совет Европы 31 октября раскритиковал законопроект Зеленского.

Теги: Конституционный Суд, Совет ЕС, Владимир Зеленский, Хэллоуин, Александр Тупицкий
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