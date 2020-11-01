Зеленский о судьях КСУ: Фамилии чертей вы прекрасно знаете

После отмены части положений антикоррупционных законов судьи Конституционного Суда Украины захотят нарушить работу Высшего антикоррупционного суда, который "будет сажать топ-воров за решетку", считает президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: На Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и страны". Об этом он написал у себя в Facebook 1 ноября.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят: на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете", – написал он.

Президент считает, что на одной чаше весов сейчас находится уничтожение того, за что боролись на Майданах.

"Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили: да, хотим новых отношений. А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считает иначе", – написал он.

На другой чаше весов, по словам Зеленского, находится полноценная свобода.

"Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы", – добавил украинский глава.

Всем судьям Конституционного Суда, по словам Зеленского, очень нужно сохранить "касту неприкасаемых".

"Они [судьи КСУ] долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ не получило право на полноценную оперативно-разыскную работу. Пока не заработал Высший антикорупционный [суд] благодаря смене власти в 2019-м. И вот тут им всем стало страшно", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что дальше судьи хотят нарушить работу Высшего антикоррупционного суда Украины, который "будет сажать топ-воров за решетку".

"Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные года бесконтрольной жизни", – написал президент.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Совет Европы 31 октября раскритиковал законопроект Зеленского.